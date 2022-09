Tula Rodríguez volvió a sacar cara por su hija Valentina Carmona, de 13 años de edad, quien recibió insultos de parte de una mujer a través de las redes sociales, luego de que grabara un video con la conductora de TV tras sus compras en Gamarra.

“ ¿Eres mongolita? O así eres, tienes cara de media extraña... ”, fue el indignante comentario que le mandó esta usuaria a la menor de edad.

Tula, aprovechó su programa en ‘En Boca de Todos’ para defender a su hija adolescente de los comentarios que recibe continuamente.

“Recibir ese tipo de insultos es una lástima. Sea la hija de un artista o no, no podemos insultar. Hay una frase bastante triste: ‘Cómo eres mongolita’, o sea... eso es una falta de respeto para la sociedad, debemos ser más empáticos, así mi hija tenga una habilidad diferente o no, hay muchos niños que tienen síndrome de Down, Asperger... No podemos insultar, no podemos pasarnos preguntando ‘por qué eres así', con términos que me dan vergüenza repetir” , dijo indignada.

La viuda de Javier Carmona lamentó que haya sido una madre de familia la que agredió a su hija con este mensaje.

“Entiendo que yo soy una persona pública y mucha gente dirá ‘saca a tu hija de las redes’. Ella es una niña de 13 años y quiere estar en las redes como muchos muchachos. Es lamentable que una mujer adulta pueda insultar a una niña”, agregó.

Hija de Tula Rodríguez enfrenta críticas a su rostro y hace aclaración

La hija de la conductora Tula Rodríguez y el fallecido gerente Javier Carmona respondió las dudas de los usuarios sobre su rostro y la condición que padece.

“Hola, para todos los que me preguntan qué fue lo que me pasó, qué fue con mi cara y más cosas, bueno, así nací”, escribió la adolescente.

Según la joven, tendrá que someterse a una operación, pero en algunos años. “Es algo que puedo operar, pero solo cuando sea mayor de edad (...) Dejen de preguntar eso porque es muy incómodo, gracias”.

