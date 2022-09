Karla Tarazona también metió su cuchara en el reciente escándalo que protagonizó Giuliana Rengifo al ser ampayada besando a un notario que está casado desde hace 20 años y tiene 3 hijos.

La presentadora de “D’ Mañana” mostró el acta de matrimonio del abogado pucallpino Paul Pineda con la fiscal Katherine Tapia. Sin embargo, Tarazona consideró que, tal vez, sí es verdad que están separados.

“Si está separado está bien, pueden salir. No sabemos cuál es la situación de ellos, pero según lo que se cuenta es un hombre separado, ahora habrá que saber si es un hombre separado. Yo no saldría con un hombre que recién puede tener poco tiempo de separación porque no se sabe qué podría pasar”, comenzó diciendo.

Luego comentó que, cabe la posibilidad, de que el notario haya iniciado un trámite de divorcio con la madre de sus hijos.

“Hay relaciones que se han logrado de hombres que tienen años separados de su pareja porque el trámite del divorcio es otra cosa. Hay divorcios que demoran tiempo, de repente ya no se aman, se separaron y listo”, sostuvo.

Karla Tarazona opina sobre ampay de Giuliana Rengifo

TE PUEDE INTERESAR