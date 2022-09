Giuliana Rengifo intentó negar que se besó con un hombre casado antes de ver el ampay que sacó ‘Magaly TV La Firme’, la noche del 19 de setiembre. Y aunque la cumbiambera insiste en que el notario Paul Pineda Gavilán es solo su amigo, las imágenes la desmienten.

“No fue beso, exageran”, comentó en entrevista a Trome, pese a que se le ve besando apasionadamente al abogado.

Además, quiso limpiar su imagen asegurando que el notario Pineda está separado desde hace varios meses. Por ello, lanzó una fuerte amenaza a la periodista Magaly Medina. Y es que la ‘urraca’ advirtió que hoy, martes 20 de septiembre de 2022, contará más detalles de este romance y la historia detrás del notario.

“Magaly ‘patinará’, si saca algo volverá a la cárcel (…) él es separado y es mi amigo, no tengo relación seria con nadie y tengo pruebas”, sostuvo.

¿Quién es el notario ampayado con Giuliana Rengifo ?

El notario Paul Pineda Gavilán está casado con la fiscal Katherine Tapia , desde hace 20 años, y tienen 3 hijos.

Según la RENIEC, el notario Paul Pineda está casado con Katherine Tapia desde hace 20 años y ambos tienen 3 hijos menores de edad.

Notario respalda a Giuliana Rengifo

Giuliana Rengifo resaltó que ella es soltera porque solo tiene una relación amical con el notario. Consideró que Magaly Medina la odia y, por ello, quiere dejarla mal.

“Me respalda, es mi amigo. Magaly me odia, no sé por qué tanto rollo, soy soltera y él está separado, pero no es mi enamorado, solo mi amigo”.

