Una vez más se especuló una posible infidelidad del Notario Alfredo Zambrano a Magaly Medina, motivo por el que la ‘urraca’ aclaró que el nuevo amigo cariñoso de Giuliana Rengifo no es su esposo, pero si fuera su esposo el infiel, la ‘urraca’ no tendría reparos en revelarlo.

Magaly comenzó afirmando que ella no cree en nadie y que cuando le llega información de algún conocido, ella manda a sus ‘urracos’ a que investiguen y descubran la verdad: “Cuando tenemos pistas las investigamos, aquí no hay corona para nadie y siempre he dicho, el hecho de que tengan algo de alguien cercano, pueden decírmelo, estamos en plena libertad, el periodismo y mi deber con el público es más grande”.

Aclarando otra vez lo que haría si el protagonista del ampay fuera su esposo, Magaly afirmó: “Ya lo he dicho, si yo tengo que poner, si existiese un ampay de mi esposo, lo pondría al aire, porque creo que yo en este programa tengo que tratarme a mí misma como he tratado a otras mujeres que les pusieron los cachos”.

Finalmente, y antes de presentar el ampay de Giuliana Rengifo, la ‘urraca’ dejó en claro que no presentar un ampay de su esposo o alguien cercano, no solo sería una traición para su público, también lo sería para ella.

