No le perdona nada. El último fin de semana el programa de Gisela Valcárcel no solo sirvió para intentar levantar una vez más su rating, sino también para limpiar y darle cámara a Tommy Portugal, quien quedó mal parado luego de no reconocer oficialmente a su hija María Fernanda Véliz y acusarla de malograrle su imagen.

Luego de despotricar contra Tommy Portugal, Magaly decidió comenzar con los sables para Gisela Valcárcel, quien no solo le creyó al cantante, además, le pidió a María Fernanda Véliz que soluciones sus problemas en privado, pese a que ella antes la contactó para se reconcilie con su papá en su programa.

Luego de escuchar a la ‘señito’, Magaly no dudó en poner en su lugar a la mamá de Ethel Pozo: “La hipocritona más grande de la televisión, yo no la veo ni por trabajo, solo la veo por los TikToks, pero por trabajo, la chamba no siempre es bonita”.

La ‘urraca’ además acusó a Gisela de haber hecho su carrera de forma errónea: “Yo como público no me la soplo, me amo demasiado como para ver a una mujer que toda su carrera es de mentiras o hipocresías”.

