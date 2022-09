Luego del escándalo de la hija no reconocida de Tommy Portugal en ‘Magaly TV La Firme’, el cantante quedó mal parado al revelarse que no tuvo intención de reconocer a su hija, María Fe Portugal y la culpó de haberle malogrado la imagen como artista.

En el programa de Gisela Valcárcel, el cantante Tommy Portugal afirmó que debido al escándalo, él y su hija se distanciaron y que ellos antes llevaban una buena relación, pero María Fernanda Véliz, la hija no reconocida, decidió desmentirlo: “Antes de que me siente en el programa, nosotros no hablábamos, no sé por qué dice que nos alejamos”.

Tommy además acusó al programa de Magaly Medina de ser los responsables de convencer a Mafer para que lo denuncie públicamente, pero esto tampoco sería cierto, según su hija: “Él no siente que estuvo alejado de mí, ahora es Magaly quien nos alejó, no sé cómo ve las cosas, pero me decepcionó”.

