Luego de varias denuncias por presunta violencia psicológica, Andrea San Martin y su expareja Juan Víctor Sánchez llegaron a un acuerdo de conciliación a inicios del mes de setiembre, por el bienestar de su hija de 4 años.

“Pudimos retirarnos de la sala con un acuerdo beneficioso para mi menor”, había anunciado la popular Ojiverde en su cuenta de Instagram.

Ahora, el extripulante de aviación ya puede llevarse a su hija a su casa, es decir, extornarla del hogar de Andrea San Martin. Así lo dejó en evidencia en unas recientes historias de Instagram, donde la menor aparece jugando en su casa y alistándose para ir al colegio.

Se desconoce si esta situación se repetirá todas las semanas o cuál es el régimen de visitas que tendrá Juan Víctor.

Este reencuentro se logró tras el pronunciamiento del Juzgado de familia, dado el 9 de agosto.

Recordemos que en julio, la influencer permitió que Juan Víctor vea a su hija en la patio de su casa , luego de 7 meses de impedírselo. Sin embargo, mientras el padre estaba sentado en el pasto con la pequeña, a menos de un metro estaba sentada Andrea San Martín.

Acercamiento entre Juan Víctor y Andrea San Martín

El primer acercamiento Andrea San Martín y Juan Víctor se dio luego que Andrea San Martín reconociera en “Magaly TV: La Firme” que no existía un documento legal que estipule que Juan Víctor no puede externar a la menor.

“No está prohibido de verla. [¿Y por qué no puede llevársela a su casa?] Porque está en calidad de investigado […] el señor ha sido denunciado penalmente por Fiscalía por desobediencia a la autoridad (...) “[¿Por qué le impides llevarse a su hija?] Porque me muero de miedo con las amenazas diarias que me hace”, respondió Andrea San Martín, aunque no detalló cuáles son las amenazas que ha recibido.

Luego de esto, San Martin cambió su actitud y citó a Juan Víctor a una conciliación para revisar el tema de su hijo, aunque él no asistió.

Finalmente, en el cumpleaños de la niña, a fines de agosto, San Martín y su expareja pudieron reunirse como una familia.

