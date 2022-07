Juan Víctor Sánchez tuvo un emotivo reencuentro con su hija, a quien no veía desde hace 7 meses. Y es que su expareja Andrea San Martín había decidido - de manera arbitraria - que no se lleve a la menor de 3 años fuera del hogar materno.

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ grabaron los breves instantes que Juan Víctor pudo estar con su hija en el patio del condominio donde vive la popular ‘Ojiverde’.

En el informe se ve cómo el extripulante de avión llegó con unas flores y un enorme peluche. El padre y su hija estuvieron jugando alrededor de dos horas en un pequeño parque, bajo la supervisión de la modelo.

Mientras Juan Víctor estaba sentado en el pasto con la pequeña, a menos de un metro estaba sentada Andrea San Martín, quien se mostraba incómoda y viendo su teléfono celular.

Juan Víctor se reencuentra con su hija

Andrea San Martín reconoce que no existe orden que impida que Juan Víctor vea a su hija

Andrea San Martín se presentó el último miércoles en el programa “Magaly TV: La Firme” y reconoció que no existe un documento legal que estipule que Juan Víctor no puede externar a la menor.

“Nadie le ha prohibido (ver a su hija) No está prohibido de verla. (¿Y por qué no puede llevársela a su casa?) Porque está en calidad de investigado […] el señor ha sido denunciado penalmente por Fiscalía por desobediencia a la autoridad”, afirmó la influencer.

“(¿Por qué le impides llevarse a su hija?) Porque me muero de miedo con las amenazas diarias que me hace”, respondió Andrea San Martín, aunque no detalló cuáles son las amenazas que ha recibido.

