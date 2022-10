La cantante Leslie Shaw acudió al set de ‘D’Mañana’ este viernes 7 de octubre para promocionar su más reciente tema. Durante su participación en el magazine, la rubia fue consultada sobre su relación con ‘El Prefe’ y sobre sus romances pasados con los chicos reality Mario Hart y ‘Coto’ Hernández.

La interprete de ‘La Faldita’ hizo una fuerte revelación y aseguró estar arrepentida de haber mantenido una relación con el modelo costarricense y el piloto de carrera, este último le fue infiel con Olinda Castañeda.

¿Qué dijo Leslie Shaw sobre Mario Hart y ‘Coto’ Hernández?

“¿Te arrepientes de haber estado con alguno de tus ex?” , fue la consulta que le hizo el polémico ‘Metiche’. “Verdad. Me arrepiento de todos, de absolutamente todos”, respondió Leslie Shaw.

“Me han hecho perder mi tiempo. Con (Stefano Alcántara) no perdí el tiempo porque me tatuó gratis. Es que (con los otros) no gané nada” , agregó.

