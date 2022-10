Gigi Mitre, conductora ‘Amor y Fuego’, opinó sobre la expareja de Gisela Valcárcel, Carlos Vidal, quien se encuentra en boca de todos luego que Magaly Medina recordará el encuentro que la conocida ‘Señito’ tuvo en los años 90 con el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, hoy preso por múltiples delitos.

Durante dicha reunión, la madre de Ethel Pozo le pidió ayuda a el exasesor presidencial de Alberto Fujimori para que el libro ‘La Señito’ donde Carlos Vidal contaba detalles de su romance con ella no se publicara.

¿Qué dijo Gigi Mitre sobre Carlos Vidal?

Ahora, la dupla de Rodrigo González señaló que Gisela Valcárcel podría convocar a su expareja para la nueva temporada de ‘El Gran Show’.

“No me parecería ni extraño ni descabellado si en algún momento lo traiga a bailar ahí, si lo tuvo a Roberto Martínez que le puso los cachos, este no le puso los cachos”, comentó Gigi Mitre. “Yo de la Farisela me espero cualquier cosa” , agregó Rodrigo González.

“Lo mejor que hizo él fue hacer una nueva vida en Estados Unidos, me pareció una buena decisión si estaba tan abrumado con tantas cosas”, dijo la presentadora.

