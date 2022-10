Carlos Vidal, expareja de Gisela Valcárcel, decidió romper su silencio hace algunos años atrás en un reportaje que hizo Renzo Madrid, ahora productor de “Amor y Fuego”, donde contó los complicados momentos que le tocó vivir al ser tildado de “mantenido” por el público por el simple hecho de haber mantenido una larga relación sentimental con la popular conductora.

Por otra parte, el entonces modelo, reveló que uno de los curiosos pasajes que vivió, fue cuando tuvo que lidiar con los coqueteos EN VIVO que tenía Gisela con sus distintos invitados internacionales.

“Con Guillermo Dávila, con Montaner, que se prestaban para el juego. Al comienzo si me molestaba, luego me di cuenta que era parte del show”, comenzó diciendo.

Luego de algunos años de relación, fue la propia Gisela Valcárcel la que terminó el romance con Carlos Vidal, quien instantáneamente fue separado del elenco del programa “Aló Gisela”. Sin embargo, pocos meses después, la popular ‘Señito’ anunciaba por todo lo alto su boda con Roberto Martínez, hecho que consternó bastante a su expareja.

“Eso me dolió, fue otro de los golpes bajos que yo recibí. En ese momento yo dije que era imposible que ella no me haya querido. Yo dije que de repente lo estará haciendo por despecho, por hacerme sentir mal, porque fue una relación de 6, 7 años”, expresó.

