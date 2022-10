El programa “Amor y Fuego” sorprendió a todo el público televidente al mostrar un reportaje inédito de Carlos Vidal, la expareja de Gisela Valcárcel, quien reveló detalles de lo que vivió junto a la conductora durante su romance, el cual duró cerca de 7 años.

Fue Renzo Madrid, el ahora productor del espacio que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre, quien entrevistó al que era modelo de la popular ‘Señito’ por el año 1987.

En ese sentido, Carlos Vidal se refirió a las duras críticas que recibió por aquellos años, pues los seguidores de Gisela lo tildaban de ‘mantenido’. “Como siempre me veían cerca a ella en los programas, la acompañaba, estaba con ella , la gente decía que no hacía nada. Yo estaba ahí trabajando, se hacían las giras y yo obvio tenía que estar ahí porque era el modelo (...) A veces había momentos que me decía que la acompañe como pareja, y normal”, comenzó diciendo.

Por otra parte, el ex de Valcárcel señaló que así como había gente que lo criticaba, habían personas que lo apoyaban y le preguntaban qué hacía con una mujer mayor.

“Es como el caso de Cristian Suárez, pero por algo está con Laura, le dieron con palo. Me hicieron una fama que no me la merecía. Lamentablemente siempre va a ser como una cicatriz que estará en mi cuerpo. Hay más gente que me decía qué hacía con esa vieja, con esa tal por cual, y yo siempre parando a la persona”, agregó.

