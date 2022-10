Este martes 4 de octubre de 2022, Mario Hart arremetió contra Rodrigo Cuba, quien le habría sido infiel a la empresaria Ale Venturo con una jovencita en un discoteca en Piura. El esposo de Korina Rivadeneira estuvo como invitado especial en el programa ‘En boca de todos’.

El piloto de carrera y exintegrante de ‘Esto es guerra’ increpó al futbolista del Sport Boys por supuestamente haber traicionado a la rubia, quien se encuentra en la dulce espera.

¿Qué dijo Mario Hart sobre Rodrigo Cuba?

“No he sido un santo y no soy quien para juzgar a nadie sobre todo con la cantidad de errores que he cometido , pero lo veíamos hace un ratito con lo de Melissa. De los errores uno aprende y creo que es parte de la madurez de uno también el querer aprender y empezar a portarse bien”, sostuvo el esposo de Mario Hart.

“Aquí hay muchísimo que cuestionar, si eres un profesional y te fuiste a jugar a otro ciudad no te has ido de vacaciones, te has ido porque tenías un partido a trabajar, perdiste, ¿qué haces yéndote de juerga en la noche? ¿A celebrar qué?. Lo más importante, tienes a tu mujer embarazada después de haber pasado por tantas cosas, tanto escándalo, tanto dimes y diretes de quien fue el traicionado”, increpó.

Génesis Tapia chanca a Rodrigo Cuba

