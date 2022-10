La conductora Janet Barboza volvió a arremeter contra Magaly Medina, quien este lunes 3 de octubre decidió responder a los ataques de Gisela Valcárcel, a quién tildó de ‘hipócrita, mentirosa y diva putrefacta’.

En conversación con Trome, la ‘Rulitos’ salió en defensa de su jefa y sacó toda su artillería contra la ‘Urraca’, a quién calificó de ‘bagre y tóxica’. Además, volvió a dejar entrever que la periodista de espectáculos tiene problemas con el alcohol.

¿Qué dijo Janet Barboza sobre Magaly Medina?

“Lo más probable es que ella haya estado bien sazonadita como siempre. Ya sabemos que ella sabe hacer su programa, le mete su ayudín, su licorcito para sazonarse para el resfrío (...) Yo tomo las cosas como de quien viene y si una persona tan tóxica, tan mezquina, tan bagre salga a decir lo que tenga que decir, la verdad es que yo me río de sus comentarios y como me ven nada opaca mi felicidad. No veo nada que intoxique, no veo nada que tengo que jalar la palanca y que se vaya por el baño”, arremetió Janet Barboza en un inicio.

“Nunca he evolucionado en nada, al contrario, se ha quedado en la época de la carreta. Se atreve a decir cosas que fomenta la infidelidad, arcaica y prejuiciosa, cómo vas a decir eso, eso es una decisión personal. Cuando tu pingüino llamaba a la Giuliana ¿quién lo motivaba? jajaja”, ironizó.

