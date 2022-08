Se mostró preocupado por la estabilidad de los hijos de Karla Tarazona, a menos de una semana de confirmar el fin de su matrimonio, Rafael Fernández le brindó una entrevista a Magaly Medina, donde habló sobre lo que pasará con los hijos de su aún esposa, quienes ya se habían encariñado con él.

La estabilidad emocional de los hijos de Karla Tarazona, fue una de las principales preocupaciones para Magaly Medina, quien logró que Rafael Fernández confiese los tratos que hicieron la aún pareja de esposos para su separación definitiva.

Rafael comenzó afirmando que Karla y sus hijos no seguirán viviendo en la lujosa casa donde están ahora: “La casa donde están es demasiado grande y costosa de mantener”, pero lo que sí costearía Rafael, pese a que no son sus hijos, son los estudios de los pequeños: “El colegio se va a mantener, porque la educación es importante para mi y es algo que se les puede regalar”.

El aún esposo de Karla Tarazona, además, afirmó que haría un fondo de ahorros para los hijos de Leonard León y Christian Domínguez, ya que confía en ellos y en que sabrán aprovechar las oportunidades que se les da: “Lo que yo estaba pensando es hacerles un fondo, porque valen la pena, no solo son inteligentes, son recariñosos y yo he ido a ollas comunes y nada me costaría darles un fondo y la cosa es que no desaprovechen la oportunidad”.

