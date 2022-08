Ni la terapia los salvó. Al mismo estilo de Romeo y Julieta, Rafael Fernández decidió confesar que tenían problemas en el matrimonio, porque venían de familias con costumbres diferentes, siendo ese el principal motivo por el que iban a terapia, pero algo no funcionó.

Limpiándose de chismes y demás, Rafael decidió confirmar que en el final de su relación, no hubo terceros, es decir, no hay amantes, pero sí otros motivos: “Estuvimos bastante tiempo con problemas, porque como veníamos de familias diferentes y costumbres distintas, chocábamos en muchas cosas”.

Aparentemente en la terapia de pareja les fue bien: “Nos fue bastantes bien, pero había cosas que yo sentía, que me estaba desgastando en cuanto al amor”.

La tranquilidad de Rafael tendría una explicación y él mismo se encargó de declararlo frente a Magaly Medina: “Tomar esa decisión no ha sido de la noche a la mañana, es porque ha sido pensada, no es de la noche a la mañana ni una pataleta, si yo no hubiese dado el 100% de mí, me sentiría triste y me sentiría mal”.

