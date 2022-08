No tuvo piedad. Magaly Medina tuvo la exclusiva con Rafael Fernández, pero esto no le gustó a Karla Tarazona, quien aseguró que la ridiculizaron y soltó algunas frases reflexivas como soltar a quien amas, pero se contradijo y la ‘urraca’ atacó.

“Aprendí y entendí que las historias en la vida deben terminar con felices para siempre, pensamos que la felicidad es estar a lado de otra persona y no es así, amar es soltar a esa persona, hoy nuestros caminos son diferentes”, fueron las frases de Karla que buscaban inspirar, pero la ‘urraca’ estaba preparada para defender su entrevista.

“Ella no soltó, el que cogió sus chivas y quiso que el matrimonio terminara, no fue ella, fue él, entonces no sueltas lo que ya se fue”, fue la información que logró obtener Magaly Medina en una conversación con Rafael Fernández.

