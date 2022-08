Paola Felix es el nombre de la expareja de Rafael Fernández, quien luego de la recientemente fallida boda de Karla Tarazona, despotricó contra la pareja, afirmando que estaba en planes de regresar con el empresario durante la cuarentena.

“Me sorprende que me digas que Rafael, que es una persona que yo considero mucho, esté con una exvedette. (…) De hecho, nosotros hemos terminado y vuelto muchísimas veces. Durante el tema de la cuarentena se dio la posibilidad de ver si volvíamos o no”, afirmó ‘La Mortificada’ a pocos días de la boda express de Karla Tarazona.

Según lo comentado en aquella ocasión por Paola Félix, Rafael Fernández estaría acostumbrado a terminar y volver a relaciones amorosas, por lo que aún habría esperanza para verlo junto a Karla Tarazona.

