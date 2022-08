La tarde de este lunes 26 de agosto de 2022, Gigi Mitre opinó sobre la abrupta separación de Karla Tarazona y su esposo Rafael Fernández. La presentadora de ‘Amor y Fuego’ mencionó que la conductora de ‘D’Mañana’ se deslumbró por los lujos que le ofreció el popular ‘Rey de los Huevos’.

Para la compañera de Rodrigo González, el matrimonio de Karla Tarazona y el empresario fue un ‘contrato de intereses’ y no existió amor en esa relación.

¿Qué dijo Gigi Mitre sobre la separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández?

“Desde un primer momento esto me pareció un contrato de intereses, cero matrimonio, cero amor. Lamentablemente, Karlita se impresionó con el helicóptero, con la casa porque si bien ella es trabajadora y tal, ella no tenía ese estilo de vida y el ‘Huevero’ desde que la conoció lo único que ha hecho es demostrar el helicóptero, 28 carros y la cartera Louis Vuitton, el viaje, que no se y que no sé cuánto. Mientras él hacía eso, Karla le daba la fama y entonces era un contrato de intereses. El ‘Huevero’ tiene secuencia en televisión, ya es conocido, sale el ‘Huevero’ y hasta autógrafos le piden, fotos le piden al ‘Huevero’”, comentó Gigi Mitre durante su programa de Willax TV.

“Esto ha sido un contrato de intereses, de amor, nada. ¿Se gustaron?, sí, ¿estaban aburridos en la pandemia?, sí, ¿cómo son vigentes? mostrando el carro, el helicóptero, y nosotros no nos quejamos. Pero eso pasa factura porque después de un año y medio, dale que te doy, de lo mismo ya me aburrí, ya no quiero más, ya está, ya mi huevo se vende solo, se fríe solo, ya está. Nos han hueveado, en otras palabras, nos han hueveado” , ironizó.

