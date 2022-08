No aguanta más críticas. Luego que Magaly Medina la destruya por pretender ser la entrenadora de jóvenes cantantes en el programa de Gisela Valcárcel, los cibernautas decidieron atacarla en redes, sin esperar las respuestas de la ex de Jefferson Farfán.

Fue Samuel Suárez quien dejó al descubierto la poca correa que mostró Yahaira en redes sociales: “Mientras la gente de Gisela debe estar jalándose de los pelos por sus 8 puntos consecutivos, Yahaira empieza a pelarse con sus haters”.

“No eres apta para ser jurado de canto, porque ni tú misma cantas bien”, fue uno de los comentarios que pretendía descalificar la importancia de la salsera, quien terminó enfurecida y explotó en su respuesta: “Si ves el programa, no soy jurado mi amor. ¿Infórmate ya? Ellos tienen sus jurados que son Sergio, Morella, Adolfo y Michelle Alexander. Si no sabes no hables. Ah y si fuera jurado QUÉ TE IMPORTA. Metiche. Bais”.

La ex de Jefferson Farfán también fue acusada de vulgar: “Eres linda, nadie lo niega, pero muy vulgar, no confundamos lo elegante con lo vulgar”, Yahaira al leer ese comentario no dudó en despotricar contra quien la atacó: “Lo siento por no gustarte. Me cambiaré de ropa por ti, ¿ya? Gracias por estar aquí, eres mi fan”.

