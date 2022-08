La cantante Yahaira Plasencia se pronunció tras la pelea que tuvo con Micheille Soifer en la última edición de La Gran Estrella. “Yo en cada cosa que hago, me comprometo al 1000%. Me dieron esta oportunidad, Gisela me llamó, la producción, y dije ok, me voy a comprometer”, dijo la salsera en América Espectáculos. Sin embargo, aseguró que no tiene un problema personal con Micheille Soifer: “Con la Michi todo súper bien, yo entiendo que tiene un montón de grabaciones por lo de Esto es guerra y todo, cada una está el tiempo que tiene que estar con su equipo”. De otro lado, Yahaira Plasencia agradeció las palabras de Gisela Valcárcel, quien afirmó que la ‘reina del totó’ es una de las mejores voces del Perú: “Un artista es un artista completo, pero también tiene que tener el tema mediático”, afirmó.