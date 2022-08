La cantante Yahaira Plasencia respondió luego que Michelle Alexander contó que hace varios años, cuando la ‘reina del totó’ recién comenzaba su carrera, la invitaron a participar en una de sus producciones, pero la salsera no solo llegó tarde, haciendo esperar a todos los actores, sino que su manager amenazó con suspender su presentación en la telenovela. “He cometido tantos errores de indisciplinada, de irresponsable, tardona, pero es parte de la formación ¿me entiendes? He ido madurando y he tomado mi carrera con mucha seriedad”, explicó Yahaira Plasencia.