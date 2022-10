Este miércoles 5 de agosto, Karla Tarazona se pronunció luego que el Poder Judicial fallará a favor de Leonard León, quien ganó la demanda que le interpuso por la variación del régimen de visitas. Según esto, el cumbiambero podrá ver a sus dos menores hijos y externarlos de su hogar.

A su salida de Panamericana TV, la conductora de espectáculos aclaró el tema y explicó que ella nunca le prohibió al cantante que vea sus hijos. Asimismo, le recordó que le debe casi 80 mil soles de pensión de alimentos.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre Leonard León?

“A veces la ignorancia es grande. Abrió un proceso que él mismo se pregunta y se responde. Nunca hubo obstáculo en un proceso de régimen de visitas. Yo no lo hice. Yo he dicho y he recalcado que nunca he prohibido nada. Que no te dé la gana de ir, eso no es lo mío”, declaró Karla Tarazona a La República.

“Así como sube su resolución, imagino que cuando salga devengados, también subirá su boletita demostrando que sí está al día. Ya la suma asciende a más de 80 mil soles. El solucionará sus cosas porque aparte de tener la responsabilidad de ver a los niños, también tiene que suplir los gastos alimenticios, de colegio, ropa, esparcimiento y eso no te cae del cielo, sino imagínate cómo estaríamos todos”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO