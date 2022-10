En los últimos minutos de su programa ‘Magaly TV, La Firme’, la periodista Magaly Medina arremetió contra Ale Venturo por salir embarazada a menos de un año de haber iniciado una relación amorosa con Rodrigo Cuba.

La ‘Urraca’ calificó a la dueña de la Nevera Fit y al integrante del Boys de irresponsables por embarazarse a tan poco tiempo de iniciar su romance. Asimismo, cuestionó a la rubia por intentar ‘atrapar’ al ‘Gato’ con un hijo.

¿Qué opina Magaly Medina sobre Ale Venturo?

“Ninguna mujer u hombre se embaraza si no quiere, todos sabemos eso, ella ya era mamá de una niña, las mujeres modernas, los hombres modernos responsables de su cuerpo saben, te embarazas solo si quieres, solo si los busca. Fue un hecho irresponsable que se embarazara con tan poco tiempo de conocerse” , comentó Magaly Medina en un inicio.

“A los hombres no se los atrapa con hijos ni con chantaje emocional (...) Yo pensé que Ale Venturo, pese a su embarazo, iba a tener suficiente dignidad, amor propio, orgullo para expulsarlo de su vida, pero no fue así, Si hoy lo pasas por agua caliente esto no será la última vez. La dignidad de una mujer vale más que conservar las apariencias. Esas cosas no se perdonan, no se disculpan, lo que hizo fue quebrar tu confianza” , agregó.

