Angie Jibaja sobrevivió a un intento de feminicidio por parte de su pareja, el anciano Ricardo Márquez Michieli (75). En su cuenta de Instagram, la “chica de los tatuajes” habló por primera vez de este episodio.

“Buenos días amores, hoy mucho más recuperada y una vez más: gracias Dios. Los amo”, dijo en un primer video; sin embargo, Angie Jibaja compartió otro video saludando a sus fans y contando lo sorprendida que estaba de su recuperación tras ser atacada.

“Hola mis amores, les cuento que hoy estoy mucho mejor. Chicos, ¿cómo pude resistir cuatro balazos?", preguntó. Según Angie, podría tener “un propósito en esta vida”.

Asimismo, la “chica de los tatuajes” pidió a sus seguidores que le compren su libro, donde asegura contar capítulos de su vida que nadie conocía.

“Si me quieren ayudar, esa es la forma que me pueden ayudar. Yo no quiero pedirle limosna a nadie. no le quiero pedir plata a nadie, no suelo, no me gusta hacer eso. Me he muerto de hambre por un año y no le he pedido nada a nadie”, puntualizó.

Angie Jibaja habla de la balacera- diario Ojo

