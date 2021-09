Hace algunos años, la farándula local veía nacer una nueva relación que, más temprano que tarde terminó, y muy mal. Nos referimos al sonado vínculo entre la reconocida cantante de música andina, Flor de Huaraz y el ciudadano extranjero, Carl Enslin, o también llamado en el mundo del espectáculo nacional como el ‘Gringo Karl’. Aquí te contamos la historia de amor entre ambos personajes, que como en muchas ocasiones terminó de la peor manera.

Cuando transcurría el 2008, Katty Portella, nombre de la cantante folklórica y el sudafricano, apodado el ‘Gringo Karl’ empezaban a dejarse ver como una de las relaciones más pintorescas del medio artístico. Cada vez que Flor de Huaraz se presentaba en los programas de televisión o aparecía en las páginas de espectáculos, el Gringo Karl era el bonus que, probablemente, muchos medios buscaban.

Sin embargo, con el paso del tiempo la relación fue cayendo en una monotonía que hizo insostenible la unión. En abril de 2018, la cantante muy apenada anunciaba el fin de su relación, la cual duró aproximadamente 10 años. Los seguidores de Portella y Karl lucieron desconcertados al saber el verdadero motivo de la separación.

“Sí, es cierto que Carl terminó conmigo, se fue, me abandonó. Me sorprendió porque fue de un momento a otro, se fue a la casa de su hermano Werner por tres días porque lo habían operado de una hernia y cuando regresó me dijo que ya no seguíamos, que se iba con él para que le ayude a vender hamburguesas, que iban a poner su negocio”, señaló la cantante folclórica en aquel entonces.

LA HISTORIA DE AMOR DE FLOR DE HUARAZ Y EL GRINGO KARL

Los inicios de la historia de amor entre Flor de Huaraz y el Gringo Karl era todo color de rosa. Miradas y besos cómplices por donde iban y sobre todo cada vez que estaban frente a cámaras, era la apariencia de una pareja que todo era perfecto.

Pero, ahondando un poco más en cómo fueron los comienzos de la relación entre ambos, encontramos que el Gringo Karl fue, literalmente, salvado de la muerte por su entonces esposa, Katty Portella.

“Los doctores me decían: ‘Se va a salvar, fuerza’”, contó en una oportunidad la artista natural de Paramonga. Ella, también cuenta que conoció a el Gringo Karl en uno de los conciertos que brindaba. Él estaba entre la multitud y ella así recuerda el momento: “Lo vi hermoso, lo vi como un rey”.

Pese a la diferencia de edad, el 'Gringo Karl' y Flor de Huaraz eran una de las parejas más sólidas de la farándula (Foto: GEC)

EL GRINGO KARL Y SU PASADO COMO APRENDIZ DE CÓMICO AMBULANTE

“Soy más peruano que la papa huayro”, decía el Gringo Karl, allá por el 2013 en “Al Sexto Día”. A penas y llegó al Perú, el sudafricano tuvo que ingeniárselas para poder sobrevivir. El ser un desconocido y no tener referencia alguna en nuestro país, lo hizo improvisar y aprender cualquier oficio. Esto derivó en que fuera parte de la popular familia de los ‘Cómicos Ambulantes’. Es de esta forma que Karl pasaba largas jornadas en la antigua Alameda Chabuca Granda aprendiendo el arte de hacer reír.

Es precisamente, en este pasaje de su vida en donde conoce a la Flor de Huaraz. Este rinconcito limeño fue testigo de la unión de ambos personajes, a quienes no les importo la diferencia de edad - casi 15 años - ni tampoco que hablaran lenguas diferentes. Muchos dicen que, para ese entonces, importó más que ambos hablaran el idioma del amor.

LA INFIDELIDAD DE LA FLOR DE HUARAZ QUE HIZO LLORAR AL GRINGO KARL

Como decíamos, no todo ha sido de las mil maravillas en la relación de la Flor de Huaraz y el Gringo Karl. En el 2010 fue el programa, “Magaly TV”, quien puso al descubierto la infidelidad de la cantante, quien apareció en imágenes besándose con el reguetonero “Shaguiman”. Esto hizo que la pareja de la intérprete estalle en llanto frente a las cámaras de televisión. Para muchos, este fue el principio del fin de la relación entre la folklórica y el ciudadano extranjero.

Más allá de mostrar un arrepentimiento total, Katty Portella se dirigió hacia su todavía pareja y con lágrimas en los ojos le pidió perdón por lo que se había visto a nivel nacional. La cantante intentó justificar lo sucedido revelando que Karl recibía llamadas de ‘amiguitas’, hecho que la llevó a consumar su infidelidad.

“Karl perdóname, yo sé que todas esas llamadas me trastornaron, siempre es lo mismo Karl, a veces no sé si pedir perdón, son cosas que no soporto. Discúlpame Karl”, expresó Katty en el programa “Magaly TV”.

El Gringo Karl lloró tras enterarse de que Flor de Huaraz le fue infiel

EL FINAL DEL GRINGO KARL Y LA FLOR DE HUARAZ

En septiembre de 2021, nuevamente se tuvo noticias de el Gringo Karl y la Flor de Huaraz. Esta vez la intérprete denunció muchas cosas sobre su expareja. Entre ellas acusa a su aún esposo de adulterio y daño psicológico. Además lo acusó de no querer aceptar los trámites del divorcio por el problema legal que afronta el ciudadano extranjero por narcotráfico.

“Él fue expulsado del país por narcotráfico, pero como estamos casados se quedó, por eso no me daba el divorcio”, remarcó a ‘Trome’ la intérprete de música folclórica.

“El gringo solo buscaba un hijo para quedarse en Perú porque a mí me consta que él tenía otra relación con una cantante, la misma Milagros (pareja de Karl) me contó que los encontró y luego le perdonó los ‘cachos’. A ella se le ve triste y preocupada”, agregó.