Blink-182 ha anunciado un cambio en la fecha de su concierto en Lima, que ahora se llevará a cabo el 12 de marzo de 2024 en el Estadio San Marcos, manteniendo el mismo lugar. Las entradas están disponibles a través de Teleticket. Quienes hayan comprado boletos para la fecha original del 27 de marzo de 2024 pueden estar seguros de que sus tickets seguirán siendo válidos.

Además, Blink-182 tendrá como invitados especiales a la icónica banda de punk rock del sur de California, The Offspring, conocida por éxitos como “Pretty Fly (For A White Guy)” y “The Kids Aren’t Alright”. The Offspring, con más de 40 millones de discos vendidos mundialmente, se une a Blink-182 para ofrecer un espectáculo inolvidable.

La gira mundial, producida por Live Nation, incluirá participaciones en festivales destacados como Lollapalooza en Argentina, Chile y Brasil, así como en los festivales Estéreo Picnic y Asuncionico en marzo de 2024.

GIRA LATINOAMÉRICA

12 de marzo - Lima, Perú - Estadio San Marcos - NUEVA FECHA

15-17 de marzo - Buenos Aires, Argentina - Lollapalooza Argentina

15-17 de marzo - Santiago, Chile - Lollapalooza Chile

Fechas por determinar - Asunción, Paraguay - Asuncionico

22-24 de marzo - São Paulo, Brasil - Lollapalooza Brasil

21-24 de marzo - Bogotá, Colombia - Festival Estéreo Picnic

2 de abril - Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes

3 de abril - Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes

5 de abril - Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes

6 de abril - Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes