¿Cómo era Connie de niña? Yo era bien movidita, en el sentido de que me gustaba hacer muchas cosas, como vender limonada. También se me viene a la mente mi abuelita Olimpia, a quien la incluí en mi unipersonal “¡Soy intensa y qué! Uso su nombre, pero soy yo así también.

¿Qué tal alumna eras? Era bien desenvuelta, por algo soy actriz y locutora. Mi profesora me decía que era muy “lora” (habladora), pero nunca me llegaron a jalar. Siempre he participado en todas de las actividades. De chiquita caía pesada porque era intensa, pero esa era mi naturaleza. De eso también hablo en mi stand up.

¿Cómo viviste la adolescencia? Yo he tenido el cariño de mis padres, aunque hayan estado separados; eso ha sido muy importante para mí. He sido una chiquivieja porque me llevaba bien con los adultos, por eso tengo un esposo (Sergio Galliani) mayor. No he tenido que ser rebelde o enfrentarme con alguien, porque siempre me decían que era muy madura.

¿Fuiste feliz pese a que tuviste a tus padres separados? Sí, yo he vivido solo con mi mamá desde los 6 años. Pese a no haber crecido con los dos, ellos siempre se han llevado bien. Muchas personas sufren con la separación, pero yo solo sentí el cariño profundo de ambos.

Instagram: Connie Chaparro

¿Qué recuerdos bonitos guardas de ellos? Los he tenido y los tengo muy de cerca. Les agradezco porque siempre me criaron con mucho cariño y pocas culpas. Estudié en un colegio laico, mixto, el Humboldt. Mi madre quiso darme una educación diferente.

¿Cómo definirías a tu familia? Mi familia es todo, mi alegría. Yo paso mucho tiempo con ellos, por eso nos vamos seguido de viaje con Sergio, mi hijo y mi mamá María Teresa. Yo soy pegada a ella porque he vivido toda la vida a su lado.

¿Cuál ha sido esa travesura que más recuerdes de tu hijo? Nicola me ha hecho varias (risas). Se ha cortado el pelo, me abría los regalos que no eran suyos, coge muchas cosas mías. Eso me desespera. Se pone mis cosas, mi ropa; será porque para todo el día conmigo. Es travieso y bien desenvuelto.

Instagram: Connie Chaparro

¿Otro hijo con Sergio Galliani?

¿Te animarías a tener otro hijo? Yo ya no pienso tener otro más, ya cerré esa etapa ahí. Tengo un ritmo de vida muy cargado y estoy feliz así; además, Nicola tiene sus hermanas (hijas del primer compromiso de Sergio).

¿Cuál es tu fórmula para mantener un matrimonio tan sólido como el que tienes con Sergio? No creo que haya fórmula, pero nunca hay que dejar sentado todo; hay que pensar en el esposo, decirle que lo quieres, alabar a tu pareja, porque uno necesita sentirse viva también, amada y respetada. Que te dejen ser. Esa creo que sería la base de una relación.

¿Cuáles han sido los momentos más duros que te ha tocado vivir? He pasado muchas cosas bonitas, pero también feas y duras. Mi mamá se enfermó de cáncer, a mi padre le dio un derrame cerebral. Esas cosas me marcaron de chica y me dolieron mucho, pero me hicieron muy fuerte y unida a mi familia.

¿Con cuál etapa te quedas: la TV o la radio? Te mentiría si te digo que solo quisiera hacer televisión o radio. En mi vida he gozado de realizar una variedad de cosas durante muchos años. Puedo hacer desde una novela hasta un show escrito por mí. También tengo 7 años en la radio con el programa “Buenos días, corazón”, de 7 a 10 a.m., y me siento bien.