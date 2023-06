Daddy Yankee ha demostrado una vez más su gran corazón al brindar ayuda económica a Chyno Miranda, exintegrante del dúo Chyno y Nacho. Desde que Chyno Miranda contrajo COVID-19 y sufrió graves secuelas en 2020, su estado de salud se ha convertido en motivo de preocupación.

Actualmente, el cantante venezolano se encuentra internado en la clínica El Cedral en Caracas, luego de haber sido retirado de un centro de rehabilitación en condiciones precarias. En una reveladora entrevista, Alexandra Jiménez, asistente personal y relacionista pública de Chyno Miranda, reveló que Daddy Yankee le pagaba el departamento en Miami donde vivió durante un tiempo.

Según Alexandra Jiménez, durante su participación en el programa “Chisme no Like”, Daddy Yankee y su equipo brindaron un gran apoyo a Chyno Miranda al costear el departamento en Doral, Miami. Este gesto solidario tuvo lugar después de la separación del cantante venezolano de su ex pareja, Natasha Araos, y tras haber sido diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré.

La asistente personal relató que ella acompañaba a Chyno Miranda a todas sus terapias en Miami mientras él residía en dicho departamento. Además, reveló que en diciembre del año pasado, cuando Chyno tenía previsto irse de vacaciones por un mes, ella quedó a cargo del departamento y de sus pertenencias.

“Este apartamento lo pagó el señor Daddy Yankee con su equipo, nos han apoyado muchísimo”, confesó el nuevo amor de Chyno en una entrevista en la que se demostró el gran corazón del ‘Big Boss’.

Sin embargo, en un giro sorprendente, Alexandra Jiménez reveló que Chyno Miranda fue sacado de su propio departamento por orden de Yarubay Zapata Pérez, prima del cantante. Según la comunicadora, Yarubay llamó a algunas personas para que lo sacaran del lugar, argumentando que se le realizarían exámenes médicos. Desde entonces, Chyno no ha regresado a su hogar.

