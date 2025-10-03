Luego de haber celebrado su aniversario 32 con un histórico sold out en el Estadio San Marcos, Corazón Serrano regresa a este recinto para festejar sus 33 años de trayectoria con un show innovador y multitudinario el 7 de febrero.

Con más de tres décadas de trayectoria cimentada en sacrificio, pasión y éxitos musicales, Corazón Serrano prepara una celebración majestuosa para conmemorar sus 33 años de historia.

Bajo el nombre “Camino a un Sueño”, este aniversario busca reunir lo mejor de su legado con una propuesta escénica renovada, un escenario imponente y una experiencia única para todos sus seguidores.

El año pasado, la agrupación norteña marcó un hito al congregar a más de 45 mil personas en un inolvidable sold out en el mismo Estadio San Marcos. Ellos regresan para ofrecer un espectáculo aún más ambicioso que fusionará música, tecnología y emoción.

Fundada en Piura en 1993 por la familia Guerrero Neyra, Corazón Serrano se ha convertido en uno de los mayores referentes de la cumbia peruana. Entre sus mayores logros destacan su expansión hacia países como Estados Unidos, Ecuador y Bolivia, además de mantenerse como la agrupación de cumbia con mayor convocatoria en el Perú.

“Este aniversario será una experiencia inolvidable. Queremos que el público viva un viaje a través de la historia de Corazón Serrano, con nuestros grandes éxitos y nuevas sorpresas, que emocionará a todos”, afirmó Edwin Guerrero, director de la agrupación.

Las entradas para “Camino a un Sueño” ya están disponibles en Ticketmaster y todo apunta a que la celebración se convertirá en un nuevo capítulo memorable dentro de la historia de Corazón Serrano.