¡No lo niega! La modelo Alondra García Miró sorprendió a sus seguidores al revelar que se encuentra pasando la cuarentena junto al futbolista Paolo Guerrero en una zona exclusiva de Brasil. Y es que recordemos que muchos países del mundo vienen acatando normas y medidas radicales para evitar la propagación del temido coronavirus, que ya viene cobrando la vida de miles de personas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también empresaria quiso conversar un poco con sus fanáticos con la dinámica “Preguntas y respuestas”. Ahí es donde confesó que se encuentra actualmente en Brasil junto al ‘Depredador’.

“Estoy en Brasil, como ustedes saben he vivido en este país hace muchos años. Hablo portugués desde la primera vez que vine, pero no lo practico mucho porque me da vergüenza”, manifestó.

Al parecer la parejita se encontraría muy unida y apoyándose en estos momentos de pandemia que azota al mundo entero.

