La exchica reality, Diana Sánchez, se encuentra viviendo en Nueva York, el nuevo foco del coronavirus o covid-19 en los Estados Unidos, donde este martes 24 de marzo, el número de casos, solo en la ciudad llegaba a 15,168 y en todo el estado supera los 25,000.

Para “América Hoy”, Diana Sánchez contó que aún en Nueva York la gente sigue saliendo, incluso niños van a los parques.

“Todavía hay movimiento continuo de personas, por necesidad, pero no los entiendo. Yo no estoy saliendo, voy una semana sin salir, solo he salido una oportunidad para hacer las compras necesarias. Trato de estar en casa”, contó.

Preocupada

Por lado, Diana Sánchez se mostró preocupada por su mamá que vive en Perú, pues es un paciente de riesgo ya que sufre de diabetes.

“Sé que las personas mayores tienen más riesgo y mi mamá sufre de diabetes y eso me preocupa. Ellos están acatando el aislamiento en Perú, pero me preocupa”, acotó.

Luego de ellos, pidió a los peruanos no salir de sus casas porque la situación es grave y el Perú no cuenta con un excelente sistema de salud. “Me preocupa cómo los peruanos están tomando este momento de aislamiento porque no se están dando cuenta que Perú no es un país preparado, creo que están entrando en pánico y otros no hacen caso”.

