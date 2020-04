El productor de televisión y actor, Roger del Águila, dio un anuncio durante la pandemia por el coronavirus a través del programa “Tengo algo que decirte”.

Roger del Águila reveló que habla con “seres" y aunque no dijo con qué tipo exactamente, empezó su mensaje, nombrando a “Dios”.

“Desde hace 10 años tengo comunicación con seres espirituales a través de la meditación puedo salir de mi cuarto y hoy por hoy sé muchas cosas que me gustaría contarlos (...) El sábado me dijeron muchas cosas que me gustaría que sepan. Lo primero que deben saber es que tienen que pensar bien y actuar bien. Tu familia, tus amigos, tus vecinos así te hayan hecho algo, debes quererlos”.

“Lo que ellos quieren que sepamos es que no somos seres humanos, sino espíritus como ellos. Solo se puede comunicar con ellos a través del corazón manso y la comunicación espiritual (...) Mis comunicaciones son de manera telepática, de manera consciente. Lo importante es que seas buena personas. Ellos están apareciendo, pero no va pasar nada malo, tranquilos. Los que han hecho con el virus es otra gente”, añadió Roger del Águila, sorprendiendo a propios y extraños.

Luego de ello, Roger del Águila explicó que todos tenemos una esfera que nunca se daña y que nosotros solo somos espíritu.

En el cielo

Por otro lado, Roger del Águila reveló que gracias a la meditación ha estado en el cielo. “No importa ese tema, nadie me va creer”, le dijo a Lady Guillén.

