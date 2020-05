La actriz Anahí de Cárdenas no pudo ocultar su indignación contra aquellas personas que siguen incumpliendo lo que resta de la cuarentena y no hacen caso a las normas dadas por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

Y es que la artista utilizó su cuenta oficial de Twitter para comentar que nuestro presidente Martín Vizcarra “ya se dio por vencido” con todos los peruanos que hacen caso omiso al estado de emergencia.

“Vizcarra se dio por vencido con nosotros. Y como no... la gente que no hace caso, nunca hará caso. NUNCA. La cultura de Pepe el vivo. Ay Perú, me dueles a veces", escribió Anahí.

