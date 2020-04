La exconductora de “Válgame”, Karla Tarazona, no se calló nada y se refirió a las últimas declaraciones dadas por el padre de sus dos primeros hijos, el cantante Leonard León, quien dijo que viene cumpliendo la cuarentena y que muere por abrazar a su hija y su pareja Olenka Cuba.

“Cada uno hace lo que mejor le parezca. Gracias a Dios puedo dormir con la conciencia tranquila y acompañada de mis tres príncipes. Me siento contenta porque me gusta ver felices a mis hijos dentro de mis posibilidades. Solo la vida y Dios se encargan de poner las cosas en su lugar. Mi única prioridad son mis tres hijos, lo demás lo multiplico por cero”, manifestó.

Asimismo, la también actriz cómica señala que gracias a sus ahorros ahora puede mantener a sus hijos durante este aislamiento social impuesto por el gobierno para evitar el avance del coronavirus.

“Cuando uno es padre y madre tiene que ser inteligente y saber ahorrar para este tipo de situaciones. Hay gente que la está pasando mal y no hay que salir a dar pena, sino al contrario. Cuando una tiene responsabilidades, hay que cumplir. Uno tiene que prever por si te enfermas o pasan este tipo de situaciones. Hay que tener un colchón siempre. Gracias a Dios tengo mis ahorros y puedo sostener a mi familia”, indicó a Trome.

Por otro lado, Karla confirma que sus hijos muchas veces le preguntan por el cumbiambero, sin embargo ella solo atina a decirles la verdad.

“A veces preguntan y se les explica la verdad, que no tengo dónde comunicarme con el señor. A los niños no se les puede envenenar, pero tampoco se les miente. Solo les queda esperar que el señor se comunique, porque jamás se le ha prohibido nada a nadie. Sin embargo, algunos esperan que un juez les diga: ‘Anda a ver a tu hijo’, pero lo que no nace, no crece”, concluyó.

Raul Tola - diario OJO