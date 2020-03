El cantante Leonard León, se pronunció luego del cargamontón que se le hizo cuando se confirmó que era uno de los casos positivos de coronavirus, y que habría estado saliendo a la calle pese a ya saber de la enfermedad.

El cumbiambero señala que ya se siente mucho mejor y que si todo marcha bien, podrían darle de alta.

“Todos los días me llaman los médicos del Ministerio de Salud y me dicen que estoy superando al coronavirus. Si todo va bien, el día 15 me vendrá a visitar un doctor, me tomarían una nueva prueba, y si resulta negativa, podrían darme de alta”, confirmó.

Asimismo, recalcó que pese a sentirse mejor físicamente, prefiere seguir manteniéndose aislado para no exponer a su familia.

“Significa que he superado al coronavirus, pero mi cuerpo aún se encuentra vulnerable y sé que debo seguir en cuarentena. No quiero exponer a mi familia, ni a mis vecinos. Cuando todo esto acabe me haré unos exámenes en los pulmones para descartar cualquier problema posterior”, sostuvo.

Por otra parte, reafirmó su apoyo hacia su pareja, Olenka Cuba, quien en reiteradas oportunidades lo defendió de los ataques de los cibernautas.

“La entiendo. Ella y mi bebita son mi fortaleza, sabe que todo pasará pronto y estaremos juntos nuevamente. Cuando ya pueda salir tendré que desinfectar mi casa y rehacer nuestra vida”, concluyó.

