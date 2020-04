La actriz Mariella Zanetti aprovechó para revelar algunos detalles de cómo viene viviendo la cuarentena junto a su familia y cómo se solventa económicamente en este aislamiento por la propagación del coronavirus.

“Me vine a mi casa de playa porque aquí estoy aislada completamente. Estoy con mis dos hijos y todos estamos seguros. Veo a diario el mar y noto que lo positivo de todo esto es que la tierra se está sanando: el mar está limpio y con muchas aves”, comenzó contanto.

Asimismo, la recordada ‘Ramona’ de “Los Vílchez” comenta que le habían propuesto hacer teatro, sin embargo debido a esta crisis sanitaria que venimos atravesando como país, no se podrá dar.

“Yo tenía propuestas para hacer teatro pero esto se ha paralizado. Me estoy afectando económicamente, vivo de mis negocios y todo está parado, mis alquileres están parados, también las producciones están paradas. Ahora estoy viviendo de mis ahorros, pero eso no va a durar siempre. Esperemos que cuando pase esto todo retorne a la normalidad, y ahí seguiré trabajando para levantar mis negocios”, expresó a El Popular.

Zanetti cree que esta complicada situación que viene viviendo el mundo, debe hacernos reflexionar y buscar el cambio para ser mejores personas.

“Noto que esto ha sacado lo mejor y lo peor de muchos. Por ejemplo, veo a muchos aprovechándose de la situación, gente que vende mascarillas o productos de primera necesidad a precios muy altos. Esto no se trata de un tema político, no se trata de si me cae bien o no el presidente, esto se trata de seres humanos. Esta situación tiene que sacar lo más humano de nosotros, nuestra empatía tiene que salir. La raza humana se está extinguiendo por un virus y si no nos unimos vamos a perder esta batalla”, finalizó.

