El comediante, Pablo Villanueva, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Melcochita’, informó que se siente preocupado por su hijo pablo, quien actualmente reside en Estados Unidos y dio positivo en la prueba del coronavirus.

“Estoy triste porque parece que, en Estados Unidos, a mi hijo Pablito le ha salido positivo el resultado por coronavirus. Él está en este momento en cuarentena. Estoy rezando, Dios quiere que esto no sea grave. Mi hijo tiene 55 años y está joven para enfrentar la enfermedad”, manifestó.

Asimismo, el artista señala que se encuentra bien de salud y que viene cumpliendo todas las medidas dadas por el presidente Martín Vizcarra.

“Estoy tranquilo en casa, compartiendo con la familia, a mí no me preocupa salir a la calle. Lo que diga el presidente está bien y se tiene que acatar. Es más, si el presidente decidiera que las personas salgan aún menos, estaría muy bien. Lo que queremos es que no siga el coronavirus", expresó.

‘Melcochita’ invita a que todos los peruanos acatemos las normas dadas por el gobierno para que esta enfermedad se vaya pronto de nuestro país.

“La gente irresponsable que sale cree que es broma. En el norte del país, por ejemplo, les “pica la boca” por ir a tomar, les gusta tomarse su chicha y no se aguantan y salen. A la población les digo, no salgan, quédense en su casa, si salen a la calle le hacen daño a todo el país y así se alargará más la cuarentena”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Mujeres al mando: aclaración sobre pruebas rápidas