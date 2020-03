La integrante de “Esto es Guerra”, Micheille Soifer, sigue avanzando con el pie derecho en lo que a su carrera se refiere. Y es que recordemos que la cantante ya tiene un par de temas grabados pero apunta a mucho más, es por eso que cuando acabe la cuarentena por el coronavirus, dará un gran salto en la industria musical.

La noticia causó el asombro de todos sus seguidores: “Después de todo esto, regresaré a la música. Voy a lanzar mi orquesta pronto. La gente está esperando a la Michi de vuelta, así que agárrate Yahaira Plasencia, agárrate Amy Gutierrez”, comentó entre risas.

Asimismo, la popular ‘Michi’ asegura que entre sus planes también está hacer una serie junto a sus hermanas que tendrá como nombre “Las Soifer” y que será trasmitida por redes sociales.

Cambio radical

La actual capitana de los guerreros se sometió a la cirugía de la manga gástrica, con la que hasta el momento va bajando 12 kilos. La artista asegura que se siente muy bien con su nuevo físico.

“Estar más ligera ayuda a que no me duela la espalda y me siento hasta más joven”, mencionó.

El año pasado, la cantante confesó que subió 20 kilos debido a un método conceptivo que habría influido en su metabolismo. “Me sentía mal cuando me decían ‘Peppa Pig’ o ‘gorda’,” comentó en el pasado.

