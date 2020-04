La recordada Monique Pardo, se animó a contar algunos detalles de cómo viene viviendo la cuarentena en su vivienda ubicada en el distrito de Lince. Y es que según la artista, se encuentra aprovechando este tiempo de aislamiento obligatoria para realizar nuevos trabajos musicales y así mantener la mente ocupada ante la complicada situación que venimos viviendo como país con la propagación del coronavirus.

“Yo estoy sola en mi casa porque así lo quiero, porque quiero hacer bien esta cuarentena, que espero no dure hasta Navidad. Aparentemente bien de salud pero con el corazón que me duele porque soy muy sensible y veo mucho sufrimiento, muchas muertes en el mundo. Lo único que me fortalece todas las mañanas es llamar y saber que mis bebés (sus nietas), están bien”, manifestó.

Por otro lado, la intérprete de ‘Caramelo’ destacó la labor que viene cumpliendo el presidente Martín Vizcarra.

“Yo aplaudo y agradezco que el presidente Vizcarra nos esté cuidando, pero lo único que le pido es que todos deben de ser atendidos en cuanto a salud, que la gente no muera porque no hay camillas o ventiladores artificiales, la vida es lo más sagrado que tenemos. Lamentable el sector salud por años ha estado abandonado, pero no dejemos morir a la gente”, expresó a Karibeña.

Asimismo, Monique aconsejó a las personas mayores que no se sobrecarguen con las informaciones negativas que existen sobre el COVID-19.

“Me siento aterrada pero el sentido del humor a mí me saca adelante, yo les pido que no se sobrecarguen de noticias sobre muertes, cambien cuando sienten pánico. Además, estoy indignada porque tienen traumados a los adultos mayores con eso de que son población vulnerable al coronavirus, cuando hemos visto que jóvenes, adultos y niño han muerto producto de este virus”, concluyó.

