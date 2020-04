Durante la última edición de “Mujeres al Mando”, Ruth Karina confesó que teme por la vida de su esposo Rolando Ozambela, quien lleva diez años en el penal Castro Castro. La cantante sostuvo que su pareja tiene más riesgo a contagiarse del coronavirus, pues es hipertenso.

"No están entrando los alimentos como deben ser, no hay un doctor. Tampoco reciben medicinas de los familiares, hay mucha gente enferma, pero hay muchos que no saben si están con coronavirus. Mi esposo es una persona vulnerable, él está privado de su libertad, pero no condenado a muerte”, declaró Ruth Karina.

Tras sus declaraciones, la intérprete de “Ven a bailar” recibió un sinfín de comentarios en sus redes sociales. Hubo quienes la apoyaron, y otros la criticaron. Por ello, Ruth Karina compartió un extenso mensaje en Instagram, en el agradeció los mensajes de aliento y también respondió a sus detractores.

“Una de las mejores cosas que podemos hacer cuando un amigo está viviendo un tiempo de dolor es estar con él, hacerle sentir tu presencia, ofrecerle un oído que escucha, un hombro en que apoyarse para llorar, un corazón que está sintonizado con su dolor y que también lo apoya en oración. Esto es muy necesario en medio de lo que todos estamos viviendo”, se lee en las primeras líneas del texto.

En otra parte del mensaje, la cantante de cumbia deseó a las personas que la han cuestionado que nunca vivan una situación similar a la que vive ella y su esposo.

“Gracias a todos por sus comentarios, por sus mensajes y llamadas de aliento, y a los que opinan y juzgan sin saber, solo les deseo que nunca tengan algún familiar en la cárcel sabiendo y demostrando que es inocente, que por qué no pagaste está ahí”, finalizó su mensaje.

