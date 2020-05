La exchica reality Andrea San Martín se conectó con “América Hoy” para hablar sobre la posibilidad de que sus hijas salgan desde este lunes 18 a la calle, como lo ha permitido el presidente de la República, Martín Vizcarra, en pleno estado de emergencia por el coronavirus o Covid-19.

Andrea San Martín contó que siempre tiene muy buena comunicación con sus hijas, por lo que a la mayor le explicó poco a poco lo que está pasando el país por la pandemia.

En ese sentido, Andrea San Martín reveló que en las últimas semanas, su hija mayor no la ha pasado bien, al punto de que le dijo lo que sentía en una fuerte confesión tras presentar signos de ansiedad.

“Le empezó a tener miedo a la situación. Me empezó a decir que tenía miedo de lo que estaba pasando, de por qué la gente estaba muriendo, que ella ya no podía con esa situación porque se le complicaba estar con su familia y no ver a sus amigos”, contó Andrea San Martín.

En ese sentido, Andrea San Martín reveló que para los niños del Perú, como del mundo, está siendo difícil situación, pues van casi 60 días encerrados por el bien de su salud.

