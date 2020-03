En el programa de Magaly Medina, una mujer repatriada de Cancún, de nombre Esther Calderón, se quejó por no poder salir del hotel Casa Andina, donde debe pasar la cuarentena establecida por el presidente de la República, Martín Vizcarra, para evitar la propagación del coronavirus.

“Estamos pasando por una situación diferente. Estamos encerrados. Acá estamos aislados, en una habitación sola y me traen el papel higiénico en una bolsa, con unas bolsitas de té”, dijo la mujer para “Magaly TV La Firme”.

“No nos dan la chance de comprar nada, me da temor de quién me trae la comida. Es comida de que no vamos a poder comer, es fría. Yo quisiera hacer mi cuarentena en Trujillo, en mi casa (...) Queremos pasar nuestra cuarentena en nuestras casas, me siento encarcelada. El trato que nos dan es como si fuera leprosa. Estamos encerrados, no podemos salir al pasillo a salir a tomar aire”, añadió mientras Magañy Medina trataba de hacerle entender de qué no pude salir de su habitación.

Pero la parte que indignó a la periodista Magañy Medina fue cuando la mujer le dijo que hubiera preferido estar en el aeropuerto de Cancún.

“Tanto he hecho para venir de Cancún, hasta estaba más tranquila durmiendo en el piso del hotel. Estoy sufriendo de claustrofobia”, acotó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Fiesta Infantil en pleno coronavirus

Coronavirus en Perú: Policía interviene local donde realizaban fiesta infantil (25/03/20)

TE PUEDE INTERESAR