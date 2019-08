Coto Hernández asegura que "Yahaira Plasencia fue quien grabó el romántico vídeo"

Coto Hernández volvió a referirse sobre Yahaira Plasencia luego que salieran a la luz imágenes con la salsera, que ha llegado a manos de los programas de espectáculos.

El modelo costarricense comentó que luego de hablar en 'El valor de la verdad', no diría nada más sobre su "relación clandestina" con la cantante. Es por eso que indica que no tendría por qué filtrar un vídeo, resaltando que su celular fue robado y sería ese el motivo por el cual las imágenes se propalaron.

"En mayo me robaron, puse la denuncia y todos los medios lo saben. Ahora resulta que se ha filtrado un vídeo, es un vídeo que pertenece a la vida privada de una persona. Yo nunca he hablado mal de una mujer, es muy diferente porque yo he contado una verdad, pero no he hablado mal de nadie", comentó.

Por otro lado, Coto Hernández reveló que fue Yahaira Plasencia quien grabó el romántico vídeo. Inclusive, el modelo dio detalles de lo que se ve en el clip, asegurando que no es un vídeo sexual.

"No es un clip sexual. Ese vídeo sí fue grabado por ella, era un vídeo normal, estábamos viendo televisión, en el vídeo nno se ve absolutamente malo. Ella puede decir lo que quiera, pero era un vídeo normal, de dos personas que tienen un vínculo (sentimental)", declaró.