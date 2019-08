Coto Hernández: "Deja de actuar como que ya no me conoces, si en tu cama yo pasé más de mil noches"

Hace algunos meses, Coto Hernández se sentó en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' para contar su "relación clandestina" con Yahaira Plasencia, confesando que durante esos más de tres meses, el costarrincense llegó a ilusionarse, hasta el punto de no entender por qué la salsera terminó con su amorío tras su regreso de España, el pasado 12 de abril.

Luego, el modelo contó que le robaron el celular saliendo del aeropuerto, colocando la denuncia en la comisaría del Callao. Este episodio habría generado que hoy se vuelva a hablar de la supuesta relación que mantuvo con Yahaira Plasencia, debido a un vídeo que está circulando, y que ha llegado a las manos de conductores de televisión y algunos personajes de la farándula.

Hace unos meses, Yahaira y Coto fueron vistos, en más de una oportunidad, juntitos

¿Indirecta para Yahaira Plasencia?

Aunque, a través de un comunicado en Instagram, Coto Hernández ha negado tajantemente que él haya filtrado el vídeo, muchos de sus detractores piensan lo contrario.

Ahora, el modelo costarricense ha dejado un curioso mensaje en sus redes sociales, al cantar a todo pulmón el tema "Perdóname", una ranchera que podría ser una clara indirecta para su exsaliente Yahaira Plasencia.

La canción habla sobre una persona que ha cometido un error y pide perdón a su antiguo amor. Además, de pedirle que no sea tan indiferente, ya que más de mil noches la pasó en su cama.

“Yo sé que no debo de estar llamando otra vez. Pero he tomado tanto que ni pensé. Que aunque me contestase, da igual, te diré. Yo sé que a estas alturas no me quieres ni ver y ya yo siento que te voy a perder. La situación está matándome. Perdóname. Me equivoqué. Deja de actuar como que ya no me conoces, si en tu cama yo pasé más de mil noches. Perdóname. No sé qué hacer. Me arrepiento y me avergüenzan mis errores. Solo vuelve, que no aguanto el mal de amores”.