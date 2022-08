El reciente ampay de Julio ‘Coyote’ Rivera sigue dando mucho qué hablar en los distintos medios. Y es que el exfutbolista habría tenido tres relaciones extramatrimoniales del exfutbolista, entre ellas, una con una mujer llamada Julia Díaz, quien aseguró que se llegó hasta comunicar con Lorena Cárdenas, aún esposa del hermano de Paolo Guerrero.

Incluso, dicha mujer declaró para el programa “Amor y Fuego” y para el espacio de Magaly Medina, que le envió hasta fotos y videos de dicha relación a la esposa del ‘Coyote’.

En ese sentido, Lorena calificó dichas conversaciones como una especie de ‘acoso’ por parte de Díaz. “Eso si me mandó, hasta el aro de mi esposo cuándo se lo había quitado... Le pedí que me lo devuelva, pero no me lo quiso dar”, comenzó diciendo.

Por otro lado, cabe señalar que Lorena Cárdenas se mostró bastante tranquila y serena en todo momento, pese a saber que la tal Julia Díaz se habría subido a los carros de varios miembros de la familia del exfutbolista.

“Si se ha subido al carro de mi suegra, de Julio, al carro de Paolo, y si Julio cometió esa estupidez de llevar a esa mujer a esas casas, bueno, allá es error de él”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO