Este 3 de enero de 2023, las reinas de belleza deben registrarse en la concentración de Miss Universo en Nueva Orleans, Estados Unidos. Y mientras las representantes de países como Venezuela y Colombia tuvieron un multitudinario apoyo en los aeropuertos, la Organización Miss Perú dio pocos detalles sobre la llegada de Alessia Rovegno.

Por la mañana, Jessica Newton afirmó que Alessia Rovegno llegaría a Nueva Orleans por la tarde. Sin embargo, la peruana no tuvo una despedida como la tuvo María Fernanda Aristizabal en Colombia o Amanda Dudamel, de Venezuela, en la ciudad de Miami. De hecho, no se publicó ninguna foto de la Miss Perú en el aeropuerto, lo que generó fuertes críticas en las redes sociales.

Foto: captura Instagram Miss Perú

Y es que la página oficial del Miss Perú publicó una foto supuestamente desde Nueva Orleans, pero los usuarios arremetieron contra Jessica Newton: “Contenido actualizado por favor!! APRENDAN!!!!”, “No podemos tolerar que suban imagenes y videos reciclados. Que esté más enfocada en sus salidas por favor!!!!”, “Esperemos que este bien asesorada ya que la organizadora para de vacaciones, seguro esta cansada de tanto trabajar”, “Por que no se organizo una salida bonita de Alessia a New Orleans?” y “Que publique mas contenido” fueron algunos de los mensajes.

Foto: captura Instagram Miss Perú

Los usuarios también criticaron el look descuidado con el que Alessia Rovegno habría llegado a Nueva Orleans: “No publica nada, cada salida es como si no le importara”, “Y la producción al llegar a New Orleans? La dejo en la maleta??”, “Saluda con cara de sueño, con desgano y ni siquiera un poco de maquillaje? Desde que pisa el lugar de concentración ya está compitiendo y con ganas de comerse al mundo”, “Den contenido de Alessia, que no nos pase como a Janick por jugar a hacerse la misteriosa”, “cuiden su estilismo por favorrrrr!! ya todos saben que bella natural pero parece desarreglada y cansada”, “Amo a Alessia pero… esa llegada a New Orleans qué? Llegó toda despeinada y mal vestida”, “Por favor!!! Las misses tienen que sorprender desde que salen del avión”, señalaron otros usuarios.

