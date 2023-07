Melissa Paredes y Anthony Aranda viven su romance ignorando las críticas y se alistan para pronto celebrar su boda. La polémica pareja fue invitada a la celebración por los10 años de ‘Estas en Todas’ y ahí el bailarín se animó a dar algunos detalles del próximo regalo que le dará a su prometida por su cumpleaños.

Como se sabe, el bailarín y la modelo inauguraron su primera academia de baile, que según palabras de la también actriz su emprendimiento es su “primer hijo” juntos por todo el tiempo y dedicación que les exige. Sin embargo, después de tanto trabajo, Anthony Aranda estaría preparando una increíble sorpresa para la ex esposa de Rodrigo Cuba.

¿Cuál es el lujoso regalo que el ‘Activador’ le regalará a Melissa Paredes?

En conversación con un reportero de América Espectáculos por la gala de los 10 años de ‘Estas en Todas’, la pareja dio detalles de sus planes, y es que al parecer se irán de viaje a Cancún para celebrar el cumpleaños de la modelo.

“ Estamos planeando un viajecito por mi cumpleaños ”, dijo Melissa Paredes e inmediatamente el ‘Activador’ interrumpió y aclaró que él quien la invitó. “ La he invitado a Cancún” , explicó. Además, aprovechó para dejar en claro que aún no saben como celebrarán los dos años de relación que se cumplirán este mes de noviembre. “ Por los dos años de relación todavía no hemos pensado nada ”, indicó la modelo.

¿Cuándo se casarán Melissa Paredes y Anthony Aranda?

Durante la entrevista, la pareja se mostró emocionada al hablar de su próxima boda y decidieron adelantar algunos detalles. Tienes el anillo de compromiso acá, próxima la boda, ¿ Cuándo será esta boda soñada ?” consultó la reportera, a lo que Melissa Paredes reveló inmediatamente.

“ El otro año definitivamente. Fecha exacta no, pero sí, hemos quedado que del otro año, 2024, no pasa ”, confesó la ex esposa de Rodrigo Cuba.





