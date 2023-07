¿Lo perdonó? Florcita Polo estuvo en boda de todos luego de que su nueva pareja, Luiggi Yarasca fuera captado por las cámara de Magaly cuando este ingresaba a un hotel después de embarcar y despedirse de la hija de Susy Díaz. Sin embargo, la ex esposa de Néstor Villanueva no se había pronunciado sobre tema pero sí se habría sincerado con su amiga Paloma de la Guaracha, quien lo contó todo.

Como se recuerda, el empresario fue visto almorzando a junto a su pareja Flor Polo, pero luego sucedió los impensado. Tras embarcar a la empresaria y despedirla, Luiggi Yarasca fue visto ingresando a un hotel, al que después de unos minutos llegaron dos mujeres.

¿Qué le confesó Florcita Polo a Paloma de la guaracha?

Paloma de la Guaracha lo contó todo en una reciente entrevista con el diario local El Popular, la cantante reveló cuáles fueron las opiniones de Florcita Polo al conocer que su pareja fue ampayada por ‘Magaly TV La Firme’

Según la cantante, la hija de Susy Díaz habría decidido continuar con su relación, pues considera que en las imágenes no hay nada comprometedor. “ Ella ha tomado la decisión que de no hay nada de malo porque ve que solo se ha ido al hotel con su amigo, pero ¿Un hombre que va a un hotel? No es para irse a relajar con el amigo, para mirarse las caras ”, expresó Paloma de la Guaracha para El Popular.

Al parecer Florcita decidió minimizar el ampay del empresario. “ Ella me dijo que no está convencida (de terminar), que no hay nada de malo. Qué le habrá dicho el chico pues. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz ”, agregó la artista.

Sin embargo, las declaraciones de Florcita no convencieron a la artista, quien indicó que es muy extraño que dos chicas ingresaran al hotel después que Luiggi Yarasca y su amigo. “ Ahí en el video de Magaly se ve que entran dos chicas solas, imáginate pues. No creo que esas dos chiquitas estén yendo solas a una habitación. Yo creo que los chicos podrían haber estado esperándolas adentro ”, comentó.





