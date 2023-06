Hace unas semanas, Florcita Polo vivió un incómodo momento durante su visita al programa de Paco Bazán “El deportivo en otra cancha” cuando el ex futbolista le preguntó sobre los nuevos problemas legales que tiene con el padre de sus hijos, Néstor Villanueva. Sin embargo, HOY miércoles 14 de junio confesó que no piensa regresar al show del ex arquero y arremetió contra él.

La hija de Susy Díaz estuvo presente en el magazine ‘Préndete’ en donde fue consultada por el bochornoso incidente que tuvo que vivir en el programa de Paco Bazán y las duras que palabras que el futbolista tuvo contra ella y su trabajo.

¿Florcita Polo regresará al programa de Paco Bazán?

Florcita aseguró que nunca regresaría al programa del pelotero, por varios motivos, pues considera que no supieron respetar su decisión de no hablar de su vida privada y que la producción nunca le dijo que le preguntarían sobre su ex esposo Néstor Villanueva. Además, indicó que la actitud de Paco Bazán no fue la adecuada y lo tildó de malcriado.

“Cuando fui a promocionar la orquesta vi que en el banner decía “Las confesiones de Flor”. Yo no volveré a ese programa. Soy Mujer y me hago respetar. Un hombre tiene que respetar a la mujer y él fue muy malcriado conmigo . Yo no fui a hablar de mi vida privada ”, indicó en “Préndete” la hija de Susy Díaz.

Florcita Polo niega volver al programa de Paco Bazán





